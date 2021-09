Funkcjonariusze podlaskiej KAS przechwycili 9 kilogramów marihuany [ZDJĘCIA]

W wyniku prześwietlenia tira mobilnym skanerem rtg oraz przeszukania z udziałem Shili, psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków okazało się, że w jednym z zapasowych kół ukrytych jest 27 pakunków zawierających łącznie 9 kg suszu roślinnego. Analiza przeprowadzona w Laboratorium Celnym w Białymstoku wykazała, że jest to wysokiej jakości marihuana. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 450 tys. zł.

W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Krzyki - Zachód zatrzymano dwie osoby (w tym kierowcę ciężarówki), którym postawiono zarzut przywozu do Polski znacznej ilości środków odurzających. Grozi za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.