Fundusze Europejskie. Ostatni już konkurs na inwestycje w przedsiębiorstwach z kończącego się programu regionalnego opr. (AM)

UMWP - zdjęcie ilustracyjne

To konkurs dla mikro-, małych i średnich firm na szybkie projekty inwestycyjne (czas realizacji do końca października tego roku), dotyczące wdrażania innowacji w sektorze produkcyjnym. Wnioski można składać od 30 marca do 13 kwietnia tego roku. W puli jest 10 mln zł.