Fundacja Białoruski Dom i poseł Robert Tyszkiewicz przekazali szkolne wyprawki dzieciom białoruskich uchodźców

Później poseł Tyszkiewicz zwrócił się bezpośrednio do rodzin z dziećmi.

- Witam was w domu. Ten pierwszy, ojczysty był i zawsze pozostanie na Białorusi. Tym drugim jest Polska. Czujcie się tu jak u siebie. To jest wasze miejsce. Znakiem Polski jest solidarność. Nie tylko ta przez wielkie "S", ale również ta zwykła, ludzka solidarność. Naszą akcję dedykujemy wszystkim tym, którzy pomagają białoruskim uchodźcom na co dzień. Korzystając z okazji, chciałbym zaapelować, żeby tej pomocy było jeszcze więcej. Tydzień temu wyprawki zostały wręczone w Warszawie, a w ostatni piątek we Wrocławiu. Mogę zapowiedzieć, że ta akcja będzie kontynuowana. Będziemy robić wszystko, żeby ułatwiać wam codzienne życie. Na koniec chciałbym życzyć dzieciom samych szóstek. Jestem przekonany, że będziecie się świetnie uczyć i znakomicie odnajdziecie się w szkole - powiedział Robert Tyszkiewicz.