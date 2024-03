Forum Kobiet Podlasia w Białymstoku. W dyskusji bierze udział 800 pań z regionu

- To dzięki tym kobietom dziś odbywa się wydarzenie. Dziękuję za inicjatywę, jestem dumny z tego, że współorganizatorkami są panie z rady kobiet przy marszałku Województwa Podlaskiego. To pierwsze takie ciało w województwie przy samorządzie - powiedział Artur Kosicki.

- Apeluję, by tych rad było jak najwięcej, bo glos kobiet jest bardzo ważny - dodał marszałek.

- Kryzys to jedyny pewniak w drodze rozwoju osobistego - mówi dyrektor BCO. - Chce, żebyście zapamiętały ten numer: 85 66 46 888.

Debata o tym, jak motywować do aktywności. Panelistki:

Koncert YUOS, czyli Juliany Olańskiej - białostockiej uczestniczki XIII edycji programu The Voice of Poland.

To jedno wydarzenie niesie za sobą wiele wartości:

To dzień w prezencie od Kobiet dla Kobiet. To święto kobiet, w trakcie którego w radości, wdzięczności i uważności 800 pań z regionu przywita wiosnę.

Organizatorki:

Program wydarzenia:

Jak marka Neboa rozkwitła z marki lokalnej do globalnej Jolanta Górska i Magdalena Hofman Eurus Sp. z o.o. Neboa

Debata Działalność społeczna, publiczna, gospodarcza – jak motywować kobiety do aktywności Anna Augustyn, Jowita Grochowska, Małgorzata Wenclik Prowadząca Anna Maruszewska

godz. 20.05 – 21.05

Koncert YUOS

Juliana Olańska – znana też pod pseudonimem artystycznym YUOS, to uczestniczka XIII edycji programu The Voice of Poland. Białostoczanka, która w swoim rodzinnym mieście rozwijała głos w kierunku mocnego śpiewu soulowo-rockowego.