Fit Cake i Fundacja Miś w Fartuchu stworzyły specjalny baton dla cukrzyków

Na tę okazję Fit Cake, wywodząca się z Białegostoku ogólnopolska sieć NieCukierni wyprodukowała specjalny fit baton dla cukrzyków o nazwie “Czekoladowy Miś”. Bez żadnych konsekwencji i z lubością raczyli się nim w ostatnim tygodniu mali, hospitalizowani diabetycy. Słodycze zostały zatwierdzone i dopuszczone przez personel medyczny, ponieważ nie mają negatywnego wpływu na zdrowie pacjentów.

Wiele lat temu pacjentem tego samego oddziału był Michał Szczesiul, dziś prezes Fundacji Miś w Fartuchu i student medycyny.

- Rozpoznano u mnie cukrzycę i myślałem, że to koniec ze słodyczami. Na zawsze. Była to straszna perspektywa dla dziewięciolatka - opowiada prezes Szczesiul. - Dlatego jestem tak bardzo dumny z "Czekoladowego Misia", którego udało się nam wspólnie z Fit Cake stworzyć, a radość dzieci, którym je wręczaliśmy była największą nagrodą. Wiem co czują, wiem, jak im smakuje!