Finał Regionalnego Pucharu Polski Jagiellonia II - Olimpia. Gra idzie o trofeum i spore pieniądze

Robert Lewandowski: Rekordy są po to, żeby je bić. Kiedy dowiedziałem się o braku powołania dla Kamila Grosickiego, było mi przykro

Gerd Mueller to wielkie nazwisko. Stać na równi z taką osobą jest czymś niezwykłym. Ale rekordy są po to, żeby próbować je bić - skomentował Robert Lewandowski w programie "Gość Wydarzeń". Kapitan reprezentacji Polski odniósł się też do braku powołania Kamila Grosickiego na zgrupowanie przed EURO 2020.