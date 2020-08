Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop 2020. 9 spektakli. Atrakcje, opisy, pełny program (zdjęcia)

Białystok obwołany został już dawno stolicą tańca. I jak na stolicę przystało - po raz 17. odbędzie się Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Będą spektakle i mnóstwo innych atrakcji. Mamy już opisy i pełny program wydarzenia

9 spektakli tanecznych, spacery po mieście, projekt site specific, wystawy szkiców i fotografii, rozmowy o polskim tańcu, warsztaty taneczne, spotkania z artystami i taneczne lunche. To propozycje, jakie w tym roku przygotowali organizatorzy festiwalu, dla miłośników tańca współczesnego. Spektakle odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Kultury, Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz Studiu Działań Kreatywnych DanceOFFnia. Na spotkania pozaspektaklowe, w luźnej, nieformalnej atmosferze organizatorzy zapraszają do niedawno otwartej kawiarni artystycznej Duży Pokój, oraz do pubu Harold. Udział w niemal wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązuje natomiast rezerwacja miejsc oraz obostrzenia związane z ilością osób. Szczegółowe informacje o wydarzeniach dostępne są na stronie: www.festiwal-kalejdoskop.pl. Festiwal ze względu na pandemię, nietypowo odbędzie się we wrześniu, w dniach 3-6.09. Każda edycja realizowana jest w oparciu o nowy temat przewodni.

- W 2020 r. w centrum zainteresowania znajdzie się znaczenie pokoleniowej zmiany warty w twórczości najwybitniejszych tancerzy, jej wpływ na pojawiające się nowe sposoby budowania artystycznej wypowiedzi oraz budowanie dialogu pokoleniowego wśród odbiorców - mówi Karolina Garbacik, pomysłodawczyni festiwalu. "Kalejdoskop" to międzynarodowy festiwal tańca współczesnego, odbywający się od 2002 roku w Białymstoku. 4 dni festiwalu, to przegląd spektakli tanecznych oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących: wystaw, warsztatów, instalacji oraz spotkań i dyskusji. Festiwal, zgodnie ze swoją nazwą to zmienność, różnorodność, różnobarwność stylów i form artystycznych. Od 17 lat, jak w kalejdoskopie pojawiają się na deskach białostockich scen najciekawsze spektakle, przedstawiciele różnych pokoleń, trendów i koncepcji tańca oraz wyjątkowa publiczność. Kalejdoskop 2020 dofinansowano z budżetu Miasta Białegostoku oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PROGRAM FESTIWALU KALEJDOSKOP 2020 Czw. 03.09.2020 18:30 "Ich Dwoje / Dances With Sculptures" Piotr Janowczyk, wernisaż wystawy fotografii foyer, Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 19:00 "Absolutely Fabulous Dancers" HOTELOKO movement makers, spektakl Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 20:30 Rozmowy po tańcu Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 Pt. 04.09.2020 16:00 Taneczny lunch oraz wernisaż wystawy rysunku ruchu "Poruszenie” Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul. Icchoka Malmeda 3 18:00 Zorganizowany przejazd na spektakl „Tens” z przystanku autobusowego Malmeda/Lipowa 18:30 "Tens" Marta Wołowiec, spektakl Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 19:30 „ce_real mothers”, Anna Piotrowska, spektakl Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 20.15 Zorganizowany przejazd na Rozmowy po tańcu z parkingu pod UCK do przystanku autobusowego: Pałacowa/Hotel Gołębiewski 21:00 Rozmowy po tańcu Harold Pub, ul. Warszawska 29 Sob. 05.09.2020 09:30-11.00 Warsztat taneczny, Jacek Łumiński, Polska Technika Tańca Współczesnego

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 12:00 Taneczny lunch Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 13:00 "Śladami pokoleń” spacer z przewodnikiem, Anna Kraśnicka Start: Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 14.00 "Spacer po ciało" projekt site specific, Anna Piotrowska, muzyka: Marcin "Gustaw" Markowski, pokaz Schody przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki 15.30 „Pokolenia” rozmowy o polskim tańcu. Z Jackiem Łumińskim rozmawia Anna Królica Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 18:00 "Karaoke", Tomek Ciesielski, spektakl Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1 19.00 Zorganizowany przejazd na spektakl z parkingu pod BTL-em 19:30 Wieczór krótkich form: "SEE ME" - Eliza Kindziuk; "Niestrojenie" - Teatr Tańca EGO VU, spektakle Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N

20:15 "Ostatnie solo K.", Lubelski Teatr Tańca, spektakl Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N

21:00 Zorganizowany przejazd na rozmowy po tańcu z parkingu pod UCK do przystanku autobusowego: Pałacowa/Hotel Gołębiewski 21:30 Rozmowy po tańcu Harold Pub, ul. Warszawska 29



Ndz. 06.09.2020 09:30-11.00 Warsztat taneczny, Jacek Łumiński, Polska Technika Tańca Współczesnego SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 12:00 Taneczny lunch Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 13:00 "Śladami pokoleń” spacer z przewodnikiem, Anna Kraśnicka Start: Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 14.00 "Spacer po ciało" projekt site specific, Anna Piotrowska, muzyka: Marcin "Gustaw" Markowski, pokaz schody przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki 15.30 „Pokolenia” rozmowy o polskim tańcu. Z Ryszardem Kalinowskim, Anna Piotrowską i Elizą Kindziuk rozmawia Anna Banach Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 17:30 „WIN.DOWS_38”, United Limbs, spektakl SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

19:00 "Mute", Janusz Orlik, spektakl Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1 20:00 Rozmowy po tańcu Duży Pokój. Kawiarnia Artystyczna, ul.Icchoka Malmeda 3 Opisy spektakli ABSOLUTELY FABULOUS DANCERS | HOTELOKO MOVEMENT MAKERS Aktorka, tancerz i choreografka wspólnie przyglądają się swoim korzeniom i historii, podejmują temat edukacji, ekologii i tożsamości, zastanawiają się, co dodaje im skrzydeł, a co je podcina. To wszystko w rytmach muzyki lat 80., folku i muzyki klasycznej. Trio Absolutely Fabulous Dancers odpowiedzi i inspiracji szuka w przeszłości, historii Polski, w ruchu codziennym, pamięci ciała i narzędziach performatywnych. W ten sposób artyści z HOTELOKO movement makers budują swój niepowtarzalny i absurdalny styl taneczny. Spektakl otrzymał nagrodę jury „Coup de Coeur” za oryginalność na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (Kanada 2019).

Kolektyw HOTELOKO movement makers wyłonił się w 2016 r. z powstałego w 2011 r. Teatru HOTELOKO, którego założycielką jest aktorka, reżyserka, menadżerka i producentka Agata Życzkowska. Artystka porusza się głównie w obszarze nowej choreografii i eksperymentu tanecznego tworząc projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Podejmuje współpracę z choreografami i choreografkami: Magdalena Przybysz, Mirek Woźniak, Wojciech Grudziński. Tematy takie jak wspólnota, wolność, miasto, tolerancja, równouprawnienie, edukacja są najbliższe artystom i artystkom, którzy działają głównie w Warszawie, ale także współpracują z polskimi i zagranicznymi partnerami.

TENS | MARTA WOŁOWIEC O SPEKTAKLU “Whatever you create will be influeneced by the energy you carry inside of you when you create it”. Akiroq Brost Spektakl eksploruje temat ciała jako generatora energii. Artystka poszukuje organiczności wynikającej z przepływu odczuć fizycznych, wibracji, podążania za głosem intuicji. Daje sobie czas na rozwój, daje czas również widzom na zestrojenie ich własnych ciał z ciałem performerki. Tens to również napięcie, uważność i spokój, a także siła, którą zawsze można odnaleźć stojąc mocno na nogach oraz biorąc głęboki wdech i wydech. Marta Wołowiec – jest tancerką, choreografką, nauczycielką tańca oraz kierowniczką i współzałożycielką Krakowskiego Centrum Choreograficznego w Nowohuckim Centrum Kultury. W 2018 roku, we współpracy z muzykiem Marcinem Janusem stworzyła swój pierwszy spektakl solowy pt. „Hold on”. Jako choreografka, pracuje także kolektywnie – jest współautorką i tancerką w spektaklach łączących ruch, multimedia i muzykę: “Naturgemälde”, „spectral layers of movement” oraz „Kobiety Wyspiańskiego”. W latach 2015-2019 wraz z Agatą Moląg i Moniką Węgrzynowicz współtworzyła kolektyw artystyczny Grupa Wokół Centrum. Wcześniej związana z Krakowskim Teatrem Tańca.

CE_REAL MOTHERS | ANNA PIOTROWSKA & MAŁGORZATA PIOTROWSKA O SPEKTAKLU “Trudno tworzyć opis, do tak wyjątkowego wydarzenia, którym jest wspólny, dojrzały spektakl matki i córki. Wcześniej miałyśmy doświadczenie i spotkanie artystyczne w spektaklu „Heritage”, którego premiera odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Solo Duo Dance w Budapeszcie (18.01.2015) w Mu Theatre. Małgorzata miała wówczas 13 lat. Teraz spełniamy nasze marzenie sprzed dwóch lat. Pomysł przez cały ten czas dojrzewał i nasza uważność na siebie i relację, którą tworzymy, eksplorowałyśmy możliwie za każdym naszym spotkaniem w studio i nie tylko. Tym bardziej zagranie tej premiery stało się dla nas tak ważne, ponieważ Małgorzata 23 września kończyła 16 lat, a 24 września Anna 44 lata. Spektakl nasz jest zwieńczeniem poczucia tego, co jest między nami. Jaką mamy we wspólnym świecie własną przestrzeń. Jakie są podobieństwa w postrzeganiu każdej z nas z osobna. Nie jest to typowy spektakl mówiący o relacji, o problemach, o sprawach. Zbudowany jest na autentycznej bliskości fizycznej, eksplorowanej od samych narodzin Gosi. Niezwykłym prezentem dla nas jest muzyka, którą skomponowała dla nas Aleksandra Piotrowska (starsza córka Anny Piotrowskiej), która scala nasz osobliwy trójkąt artystyczny”.

Anna Piotrowska – doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tancerka, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca – eferte, założycielka “mufmi” w Warszawie (1995 r). Od 1996 r. stworzyła ponad 115 autorskich choreografii i przedstawień. Od września 2019 p.o. dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK i prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Od września 2020 dyrektor Teatru Rozbark.

KARAOKE | TOMEK CIESIELSKI O SPEKTAKLU Spektakl jest taneczną wersją/artystyczną próbą wykorzystania mechanizmu japońskiej zabawy do skomentowania kondycji współczesnego człowieka. Jej/Jego codzienność zdaje się rozpływać w naśladowaniu, powtarzaniu, zastępowaniu siebie za każdym razem jeszcze ciekawszą wersją kogoś innego. Punktem wyjścia dla twórców są jednak nie tyle popularne utwory wokalne, co różnorodne formy performansów – politycznych, społecznych i popkulturowych – traktowanych jako źródła kodów tożsamościowych zamkniętych w obrazach. W dialogu z nimi tancerki spróbują rozpoznać z czego i jak zbudowana jest ich własna.

Tomek Ciesielski – Choreograf, performer i badacz tańca z Łodzi. Pracuje na przecięciu sztuki i nauki, łączy strategie choreograficzne z dyskursami i metodami naukowymi. Twórca prezentowanych międzynarodowo performansów, m. in.: Sense-action, Koszty kwalifikowane/Taniec, moja miłość, Idylluzja, Karaoke. W latach 2011-2016 tancerz w nagradzanym zespole Granhøj Dans (spektakle Men&Mahler i Rite of Spring Extended w reżyserii Palle Granhøja). Współpracował także m in. z Robem Haydenem, Tomaszem Rodowiczem, Natalią Korczakowską, Mikołajem Mikołajczykiem, Wojtkiem Mochniejem, Liwią Bargieł oraz Anną Piotrowską.

NIESTROJENIE | TEATR TAŃCA EGO VU O SPEKTAKLU Naturalnym odruchem w naturze jest szukanie zestrojenia – z otoczeniem, z partnerem, z samym sobą. Szukamy go na wielu poziomach: fizycznym, psychicznym, energetycznym. Zdarza się, że osiągnięcie harmonii jest niemożliwe. “Niestrojenie” po kwalifikacji na polskich eliminacjach w Bytomiu, zaprezentowane było podczas Międzynarodowego Festiwalu SoloDuo w Budapeszcie (styczeń 2020) i wybrane do prezentacji podczas Gali festiwalu wśród siedmiu najlepszych spektakli.

Teatr Tańca EGO VU – Jest grupa pracująca w oparciu o różne techniki tańca i teatru. Stara się wytworzyć własny język wypowiedzi. Tancerze EGO VU szkolą swój warsztat na licznych warsztatach i festiwalach oraz zapraszając do siebie artystów. Teatr Tańca EGO VU działa w Gryfinie i współpracuje z placówkami w Polsce i za granicą, m.in. z Teatrem KANA w Szczecinie oraz z niemieckimi ośrodkami: Ośrodkiem Działań Twórczych Schloss Bröllin i z teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt.



OSTATNIE SOLO K. | LUBELSKI TEATR TAŃCA O SPEKTAKLU „Chyba minęły już moje najlepsze lata. Gdy istniała szansa na szczęście. Ale nie chciałbym żeby wróciły. Teraz, gdy mam w sobie ten ogień, już nie. Nie, nie chciałbym, żeby wróciły”

Samuel Beckett, „Ostatnia taśma” Spektakl jest konstelacją odniesień i nawiązań autora i performera: do sztuki Samuela Becketta i postaci Krappa odsłuchującego taśmy nagrywane przez całe życie w każde urodziny, do roli Tadeusza Łomnickiego z drugiej połowy lat 80, wreszcie do swego pierwszego solo w spektaklu Hanny Strzemieckiej z roku 2000. Po dwóch dekadach od spektaklu „DC 5861494” Ryszard Kalinowski wraca do znanych scen, obrazów i wspomnień. Stawia wiele pytań, „odsłuchując” stary spektakl poprzez swoje ciało, dialogując z obrazem na ekranie i tworząc perspektywę kolejnego spotkania z samym sobą w przyszłości, za kolejne 20 lat.

Ryszard Kalinowski – Tancerz, choreograf, pedagog, kurator projektów tanecznych i interdyscyplinarnych. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1994). W czasie studiów był aktorem teatru pantomimy Haliny Studniarz oraz tancerzem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem Hanny Strzemieckiej. Z GTWPL związany do roku 2001, czyli do momentu utworzenia w Centrum Kultury w Lublinie zespołu Lubelskiego Teatru Tańca, którym kieruje od roku 2006 do dziś. Współorganizator Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie (od roku 2000). Jeden z koordynatorów I i II Kongresu Tańca (2011, 2020). Członek zarządu Forum Środowisk Sztuki Tańca. SEE ME | ELIZA KINDZIUK O SPEKTAKLU Czy wiesz, że co 62 minuty umiera co najmniej jedna osoba w wyniku zaburzeń odżywiania? Czy wiesz, że zaburzenia odżywiania mają najwyższy wskaźnik umieralności w jakiejkolwiek chorobie psychicznej? Solo ‘SEE ME’ jest analizą osoby zmagającej się z tym problemem XXI wieku. Ukazuje postać, której zarówno ciało jak i umysł wyniszcza brak akceptacji własnego wyglądu. Przeprowadza publiczność poprzez występujące u niej stany emocjonalne, próby walki z chorobą i samym sobą, a także odkrywa jej niespokojne wnętrze.

Eliza Kindziuk – Tancerka, Choreograf, Pedagog Tańca. Absolwentka A. Bruckner Private University, Linz (AT), o kierunku ‘Taniec Współczesny i Pedagogika Tańca’. Pracowała jako tancerka dla WEE Dance Company, Goerlitz (DE), a następnie jako Kierownik Artystyczny Teatru Tańca Caro, Siedlce (PL). Obecnie jest Pedagogiem Tańca w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku, prezentuje swoją solową choreografię ‘SEE ME’ w Polsce jak i za granicą oraz jest członkiem kolektywu UNITED LIMBS. WIN.DOWS_38 | UNITED LIMBS O SPEKTAKLU WIN.DOWS_38 to zestaw ulotnych wrażeń, obrazów i fantazji o przyszłości. Przyszłości być może bardzo dalekiej. Czy to już kompletnie dysutopijna rzeczywistość, której nawet Orwell nie miał by odwagi sobie wyobrazić? Świat rozgrywa się pomiędzy czwórką bohaterów, prawdopodobnie jeszcze ludzi. Zbudowany z ich tajemnic, pragnień, potencjalnych zmagań balansuje pomiędzy życiem a jego projekcją. Bohaterowie nawiązują intymną relację z intrygującym, potencjalnie nadludzkim protagonistą. Czy to COŚ dyryguje ciągiem wydarzeń, a może jest jedynie cichym obserwatorem, nieinwazyjną częścią ich życia?

Główny nacisk poszukiwań artystycznych został położony na cielesność artystów oraz na zgłębienie tematu repetycji, a raczej (r)ewolucji poprzez powtórzenie. Punktem wyjścia w procesie twórczym był moment rozszczepienia się od podstawy narastających, kolejnych warstw ruchowych i ich szeroki potencjał ewolucyjny. Spektakl powstał w ramach projektu “Przestrzenie Sztuki” finansowanego ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Operatorem projektu w Lublinie jest Centrum Kultury w Lublinie”. Praca nad spektaklem odbyła się w ramach rezydencji i współpracy z Lubelskim Teatrem Tańca. Koncept i choreografia: United Limbs i Izabela Orzełowska

Wykonanie: Ilona Gumowska, Izabela Zawadzka, Gieorgij Puchalski, Jakub Mędrzycki Muzyka: Gieorgij Puchalski Kostiumy i charakteryzacja: Maria Łozińska Konsultacja dramaturgiczna: Ela Chowaniec Projekt plakatu: Izabela Zawadzka Zdjęcia: Maria Łozińska TWÓRCY UNITED LIMBS to grupa artystów, którzy mają na celu promowanie szeroko pojętego ruchu i tańca współczesnego, poprzez wyjście do widza i zaproszenie go do dialogu, a także edukację oraz szerzenie wiedzy i praktyki. United Limbs rozpoczął swoją działalność z początkiem 2020 roku w Warszawie. To nieformalny kolektyw artystów tancerzy, którzy po latach pracy w różnych instytucjach kulturalnych na terenie Europy postanowili wrócić do Warszawy by połączyć siły i rozpocząć wspólną działalność artystyczną. W skład kolektywu wchodzi sześciu twórców: Ilona Gumowska, Eliza Kindziuk, Izabela Zawadzka, Jakub Piotrowicz, Gieorgij Puchalski i Jakub Mędrzycki.

Ilona Gumowska – jest absolwentką Choreografii na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz stypendystką Alternatywnej Akademii Tańca 2017 w Poznaniu. Jako tancerka występowała na wielu polskich i zagranicznych scenach, m.in. w Theater an der Wien w Wiedniu, Operze Narodowej w Warszawie , Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Royal Opera House w Bombaju, Mermaid Theatre w Londynie oraz Królewskiej Operze w Sztokholmie. Obecnie współpracuje z Teatrem Tańca Zawirowania oraz Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie. Jako pedagog tańca pracuje na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Izabela Zawadzka – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella w Łodzi, Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Pedagogika Baletowa oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury przy Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletnia tancerka solistka i pedagog tańca w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego (2007-14) oraz Kieleckim Teatrze Tańca (2014-19). W latach 2018/2019 wykładowca tańca współczesnego w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku. Obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim- Operą Narodową w Warszawie. Autorka spektakli dla Kieleckiego Teatru Tańca oraz Atelier KTT.

Jakub Mędrzycki od 11 roku życia związany z zespołem tańca współczesnego Caro Dance. Jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego Codarts w Rotterdamie (NL), o kierunku Taniec Współczesny. Od stycznia 2016 do czerwca 2019 roku Kuba był członkiem szwedzkiego Teatru Tańca Norrdans. Jakub jest twórcą takich spektakli jak “WE ARE”, “Comfy Zone”, “Mrowisko”, “Cold day in Mexico”, “Staccato Line” oraz “Luminous shadows”. Gieorgij Puchalski jako nastolatek przez dwa sezony regularnie występował w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Jest absolwentem St Bedes School w Anglii z dyplomem z Tańca i Reżyserii Filmu. Dalszą edukację taneczną kontynuował w holenderskim ‘Codarts Dance Conservatory’ i ‘The Performing Arts Research and Training Studios’ (P.A.R.T.S.) w Brukseli. W 2012 Gieorgij dołączył do kolektywu fizycznego teatru tańca ‘T.r.a.s.h.’ w Holandii, gdzie współtworzył choreografie i występował przez trzy kolejne sezony. W 2013 roku dołączył do “Het Internationaal Danstheater” i współpracował z De Dansers. Od 2014 roku brał udział w produkcjach w Deutsche Oper Berlin, Zurich Opera House, Theater An Der Wien i Dutch National Opera and Ballet. Obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim Opera Narodowa w Warszawie, Pieśnią Kozła we Wrocławiu.

Eliza Kindziuk swoje pierwsze taneczne kroki stawiała w zespole Caro Dance. Jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego Anton Bruckner Privatuniversität w Linz (AT), o kierunku Taniec Współczesny i Pedagogika Tańca oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Pracowała w zespole WEE Dance Company w Goerlitz w Niemczech, a następnie jako Kierownik Artystyczny Teatru Tańca Caro w Siedlcach. Obecnie jest zatrudniona jako Pedagog Tańca Współczesnego w Niepublicznej Szkole Baletowej w Białymstoku oraz prezentuje swoją solową choreografię ‘SEE ME’ w Polsce i za granicą (Singapur, Turcja, Portugalia, Holandia, Irlandia).

Jakub Piotrowicz rozpoczął swoją taneczną przygodę, zajmując się tańcem sportowym (Federacje PZTS, PFT, IDO). Od 18 do 25 roku życia pracował w Polsce, jako zawodowy tancerz komercyjny, przy produkcjach telewizyjnych i estradowych. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie (specjalizacja Akrobatyka Sportowa) oraz Uniwersytetu Artystycznego Codarts w Rotterdamie (NL), o kierunku Taniec Sceniczny. Następnie pracował w teatrach tańca i operach w Holandii, Belgii, Portugalii i Polsce.

MUTE | JANUSZ ORLIK O SPEKTAKLU w stanie ciągłego strachu, niepewności, zagrożenia, potrzeby i wykluczenia … otoczeni przez wydarzenia, którym staramy się nadać jakiś sens i ludzi, z którymi chcemy, ale nie potrafimy się porozumieć … prowokowani fizycznie, emocjonalnie, mentalnie – wyczerpani … w świecie, w którym czyny zdają się mówić głośniej niż słowa, a słowa już nie są słyszane … gdzie nie chcemy widzieć i boimy się patrzeć JANUSZ ORLIK – tancerz, choreograf, pedagog tańca. Absolwent warszawskiej szkoły baletowej, studiował w Brucknerkonservatorium Linz w Austrii. Autor spektakli „Exérèse monobloc”, „a bliźniego swego jak siebie samego”, „Live on stage”, „Święto wiosny”, „Mute”, „Insight” (Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszą choreografię przyznana w ramach Polskiej Platformy Tańca 2014) oraz „Koda (a tribute)”. Od 2002 roku jest stałym członkiem zespołu Vincent Dance Theatre. Współpracował m.in. z Joanną Leśnierowską, Nigelem Charnockiem, Rosalind Crisp, Isabelle Schad i Ugo Dehaesem. Prowadzi szereg warsztatów choreograficznych w wielu placówkach edukacyjnych i ośrodkach kultury w kraju i za granicą.

