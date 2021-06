Festiwal Rock na Bagnie 2021 tylko dla zaszczepionych fanów mocnych brzmień

Rock na Bagnie to największy na Podlasiu festiwal prezentujący scenę niezależną w całej okazałości: od punk rocka i hardcore, poprzez thrash metal aż po ska, reggae i rockabilly.

Po roku wywołanej pandemią przerwy, wydarzenie powróci na goniądzką plażę. Powróci jednak z pewnymi, podyktowanymi przez obecnego wciąż w naszym społeczeństwie koronawirusa ograniczeniami.

Okazuje się, że nie wszyscy będą mieli możliwość wzięcia udziału w festiwalu. Na teren imprezy wpuszczane będą jedynie osoby zaszczepione.

- Nie jest możliwe, aby w taki festiwal, jak Rock na Bagnie zorganizować z 250-a niezaszczepionymi osobami. Dlaczego? Sprzedając karnety nie pytaliśmy ludzi, czy są zaszczepieni, bo wiele z nich zostało kupionych jeszcze rok temu, gdy nie wiedzieliśmy, że dopadnie nas pandemia. I wyobraźmy sobie sytuację, gdy na festiwal przyjedzie 2500 osób niezaszczepionych. W jaki sposób mamy z nich wybrać te 250? Co zrobią pozostali? Grzecznie rozjadą się do domów? Nie, powstanie ogromne zamieszanie i jeszcze większe zagrożenie epidemiologiczne w miasteczku, w którym obecnie nie ma zakażeń. Zaczną się żądania zwrotu pieniędzy, próby wdzierania się na teren festiwalu, straszenie sądem, a może nawet zamieszki. Takiego scenariusza nie chce żaden organizator, a tym bardziej taki jak my, robiący festiwal z pasji i po godzinach. Niektórzy zarzucają nam, że segregujemy ludzi, ale taka segregacja miałaby właśnie miejsce w przypadku gdybyśmy mieli wybrać te 250 niezaszczepionych osób