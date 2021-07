Festiwal Kolorów "Holi" w Uhowie. Tęczowa impreza przyciągnęła tłumy. Odbyła się pomimo protestów wspólnoty religijnej (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że Dom Kultury w Łapach odwołał Festiwal Kolorów "Holi" z powodu protestów wspólnoty religijnej. A miała być to jedna z największych atrakcji podczas pikniku rodzinnego. Aktywiści i radny miasta Piotr Łapszo zawalczyli, by odbyła się w innej lokalizacji. Początkowo miało to być łapskie targowisko, ale właściciel gruntu wycofał zgodę. Ostatecznie imprezę udało się przenieść do Uhowa.

Członkowie łapskiej wspólnoty działającej przy Kościele, złożyli wniosek do burmistrza z prośbą o odwołanie festiwalu, który ich zdaniem stanowi zagrożenie duchowe dla mieszkańców i godzi w uczucia religijne katolików. W zamian zaproponowali adorację dziękczynną.

"Święto Holi jest obchodzone w Indiach na cześć bożków płodności i egoistycznej przyjemności seksu. Nie chcemy takiego festiwalu w naszym mieście dlatego, że jedynym Bogiem, Panem i Zbawicielem, któremu chcą oddawać hołd i uwielbienie, jest Jezus Chrystus " - argumentowali członkowie wspólnot religijnych z Łap, w wiadomościach rozsyłanych do mieszkańców.