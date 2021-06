Festiwal Kalejdoskop. Zobacz, jak będzie wyglądała 18. edycja prestiżowego festiwalu o tańcu współczesnym

Motto tegorocznego Kalejdoskopu brzmi: "Wiele powodów do świętowania". Jednym z nich jest celebracja 18 lat istnienia, drugim zaś możliwość tanecznych spotkań w pandemii. Temat tego, jak COVID-19 wpłynął na funkcjonowanie artystów i ich proces twórczy, będzie się często przewijał przez festiwalowe dyskusje.

Festiwal potrwa 4 dni. Od czwartku (17 czerwca) do niedzieli (20 czerwca). Pierwszym wydarzeniem imprezy będzie spektakl Jakuba Lewandowskiego pt. "Blask". W programie znalazło się 12 spektakli, prezentowanych na żywo przed publicznością. 6 z nich to krótkie formy choreograficzne z czego 6 to krótkie formy choreograficzne, a jeden realizowany w formule performansu w przestrzeni miasta.