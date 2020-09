Festiwal Kalejdoskop. Tomek Ciesielski - Karaoke, czyli taneczny dialog z pop kulturą i polityką

Festiwal Kalejdoskop stara się przedstawiać różnorodne oblicza tańca współczesnego. Kiedy spektakl wchodzi w dialog z otaczającym światem, nie tylko stanowi przekaz ekspresji tancerza i choreografa, ale też staje się bardziej zrozumiały dla widza stykającego się z tańcem współczesnym raz do roku - właśnie podczas Kalejdoskopu.

Bardzo oczywista i paradoksalnie wizualnie raczej przeciętna etiuda z karateką wszech czasów, nudny dialog z aktorką celebrytką zwieńczone zostały za to bardzo mocnym przekazem - dialogiem z postacią Margaret Thatcher. Pełnym emocji, szalonej ekspresji, wewnętrznej złości. Tak jakby tancerka chciała publiczności przekazać frustrację wynikającą z konieczności wcielania się w postać kontrowersyjnej polityczki zamykającej kopalnie. Dialog ze wszech miar udany.

Tomek Ciesielski tworząc "Karaoke" chciał wejść w dialog z kodami pop kultury czy polityki. Od postaci Bruce'a Lee po Żelazną Damę. W jego zamierzeniu "karaoke" to "zastępowaniu siebie za każdym razem jeszcze ciekawszą wersją kogoś innego". Zastępowanie owo ma finalnie doprowadzić do poznania przez tancerki performerki własnej osobowości.

Taniec: Agnieszka Janicka, Emilia Biskupik, “Sarna” Natalia Kladziwa (Liwia Bargieł)

Muzyka: Paweł Odorowicz i Joanna Chmielecka

Projekcje: Justyna Jakóbowska

Kim jest Tomek Ciesielski

Tomek Ciesielski – Choreograf, performer i badacz tańca z Łodzi. Pracuje na przecięciu sztuki i nauki, łączy strategie choreograficzne z dyskursami i metodami naukowymi. Twórca prezentowanych międzynarodowo performansów, m. in.: Sense-action, Koszty kwalifikowane/Taniec, moja miłość, Idylluzja, Karaoke. W latach 2011-2016 tancerz w nagradzanym zespole Granhøj Dans (spektakle Men&Mahler i Rite of Spring Extended w reżyserii Palle Granhøja). Współpracował także m in. z Robem Haydenem, Tomaszem Rodowiczem, Natalią Korczakowską, Mikołajem Mikołajczykiem, Wojtkiem Mochniejem, Liwią Bargieł oraz Anną Piotrowską.