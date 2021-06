Festiwal Kalejdoskop już po raz osiemnasty wypełni miasto tańcem [PROGRAM]

- Świętujemy, bo tańczymy, bo chcemy zaprosić widzów do współuczestniczenia w sztuce, bo jesteśmy spragnieni nowych wrażeń, i wreszcie - ponieważ od 18 lat tworzymy festiwal, który dojrzewał razem z nami, widzami, artystami i twórcami. Dlatego wybraliśmy do programu przyszłorocznej edycji pozycje, które z jednej strony - wzbudzają refleksję nad ulotnością istnienia, zagrożeniem życia, upływem czasu, a z drugiej - dają dużo radości, zachęcają do działania, koncentrują uwagę na kontakcie z drugim człowiekiem - przyznają organizatorzy wydarzenia.

Festiwal Kalejdoskop od 18 lat łączy najważniejsze lokalne instytucje kultury i środowiska twórcze wokół jednej idei – tańca. A to co, czyni go wyjątkowym, to jego innowacyjna formuła. Formuła, która czerpie z otwartości i bogactwa kulturowego całego miasta – jego różnych miejsc, instytucji i ludzi. Która łączy najważniejsze zjawiska i atrybuty sztuki tańca współczesnego z lokalnym charakterem. Festiwal dosłownie i w przenośni – wychodzi na ulicę, do knajp i kafejek. Sztuka dotyka, nie tylko widzów teatralnych czy tancerzy ale również przechodniów, seniorów, studentów, przygodnych uczestników festiwalowych zdarzeń. Angażuje i zaprasza całe pokolenia do wychodzenia poza codzienność i smakowania sztuki tańca w różnych jej odsłonach.

Festiwal organizowany jest przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. Przewodzą mu w duecie: Karolina Garbacik oraz Joanna Chitruszko.

Festiwal Kalejdoskop - Program

CZWARTEK 17.0619.00 „Blask" Jakub Lewandowski, spektakl

Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N

20.30 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki - kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1