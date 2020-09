Festiwal Kalejdoskop. Janusz Orlik - Mute. W stanie ciągłego strachu (zdjęcia, wideo)

Czy to szczególnie niebezpieczny więzień, czy to każdy z widzów - uwięziony we własnym strachu, a jednocześnie strachem owym zakneblowany. Rozedrgany - po części pewnie z wysiłku, ale też z ciągłych emocjonalnych napaści, potrzeby bycia online, nadążania. A że strach potrafi zacisnąć gardło - stąd może i tytuł spektaklu "Mute", czyli zgłuszony, wyciszony. Wyciszony, ale nie pozbawiony emocji - taki był, moim zdaniem, ów "Mute". Wykorzystujący w pełni przestrzeń sali kameralnej opery, ale przez to też nieco za długi.