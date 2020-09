Festiwal Kalejdoskop 2020. Absolutely Fabulous Dancers - Teatr Dramatyczny - site specific (zdjęcia)

Tymczasem warto zobaczyć co działo się podczas spektaklu “Absolutely Fabulous Dancers” HOTELOKO i uczestniczyć w otwarciu wystawy “Ich Dwoje / Dances With Sculptures” Piotra Janowczyka.

Absolutely Fabulous Dancers

Aktorka, tancerz i choreografka wspólnie przyglądają się swoim korzeniom i historii, podejmują temat edukacji, ekologii i tożsamości, zastanawiają się, co dodaje im skrzydeł, a co je podcina. To wszystko w rytmach muzyki lat 80., folku i muzyki klasycznej. Trio Absolutely Fabulous Dancers odpowiedzi i inspiracji szuka w przeszłości, historii Polski, w ruchu codziennym, pamięci ciała i narzędziach performatywnych. W ten sposób artyści z HOTELOKO movement makers budują swój niepowtarzalny i absurdalny styl taneczny. Spektakl otrzymał nagrodę jury „Coup de Coeur” za oryginalność na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (Kanada 2019)