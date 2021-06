EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku

Nie będzie łatwo, ale co innego nam zostało, jak walczyć do upadłego - mówił Krzysztof. Razem z kolegami oglądał mecz w jednym z ogródków letnich na Rynku Kościuszki. Pękały one w szwach, podobnie jak strefa kibica przy Młynowej. Mecz zakończył się remisem 1:1. Wynik ten oznacza, że jesteśmy nadal w grze na Euro 2020. Teraz bój o wszystko ze Szwecją.