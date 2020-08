Epi-Centrum Nauki. Dzień otwarty już w sobotę 29 sierpnia. Nie przegap (zdjęcia)

Epi-Centrum Nauki składa się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m2. Miejsce to przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR). Wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecięcego spostrzegania, a przez to dają maluchom możliwość poznawania świata nauki.