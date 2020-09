Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała na żywo. Transmisja TV, stream online. Gdzie oglądać? [11.09.2020]

Po przerwie spowodowanej występami reprezentacji Polski w meczach Ligi Narodów (0:1 z Holandią i 2:1 z Bośnią i Hercegowiną)wraca piłkarska ekstraklasa. Jagiellonia Białystok zagra po raz drugi przed własnymi kibicami. W piątek, o godz. 18 podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Starcie Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała można oglądać również na żywo w internecie. Stream online będzie aktywny na platformie NC+GO. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych.

Trener Bogdan Zając w przerwie reprezentacyjnej miał komfort w trenowaniu zespołu. W porównaniu do swoich poprzedników, którzy w podobnych przerwach mieli do dyspozycji niemal kadłubowy skład zespołu z powodu licznych powołań, on nie miał na treningach tylko dwóch piłkarzy: Pavelsa Steinborsa oraz Bartosza Bidę no i wypożyczonych w ostatnich dnia Zorana Arsenica do HNK Rijeka i Wojciecha Błyszko do Stali Mielec.

- Niewątpliwie jest to spory plus. Można powiedzieć, że obecnie trenujemy w niemal optymalnej kadrze. To pozwala lepiej popracować nad schematami taktycznymi i każdy kolejny trening procentuje - mówił dla jagiellonia.pl kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk.