Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, pytania, przecieki. Gdzie szukać arkuszy z matematyki?

14 maja uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE znajdziecie w artykule: Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Odpowiedzi, arkusz CKE, pytania, zagadnienia. Co było na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Mamy arkusz

15 maja ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki. Rozpocznie się on o godz. 9. W ubiegłym roku średni wynik z tego sprawdzianu wyniósł 53 procent, co oznacza, że był najtrudniejszym w zdaniu przedmiotem.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

Przystępujący do egzaminu z matematyki uczniowie będą mieli 100 minut na rozwiązanie zadań. Arkusze i rozwiązania znajdziecie w poniższej galerii 15 maja po godz. 13, gdy tylko udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wystarczy odświeżać stronę naciskając F5. Tymczasem zobaczcie jak wyglądał ubiegłoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki:

Czy da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2024?

Egzamin jest obowiązkowy i każdy, kto kończy szkołę podstawową, musi do niego podejść. Niestety tego egzaminu nie można poprawiać. Nie można też go nie zdać. Jednak ilość zdobytych na nim punktów liczy się później podczas rekrutacjach do szkoły średniej.