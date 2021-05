EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021: POLSKI - PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE. "Pan Tadeusz" na teście 8-klasisty (25.05.2021)

Egzamin ósmoklasisty 2021: język polski. Arkusze CKE, odpowiedzi na żywo

We wtorek, 25 maja o godz. 9 odbył się egzamin ósmoklasisty 2021. Język polski rozpoczął trzydniowy sprawdzian uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jak co roku arkusze pytań opublikujemy jak tylko udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Odświeżaj artykuł co kilka minut! Ósmoklasiści zakończyli już pierwszy egzamin. W tym roku tematem rozprawki był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Czy był trudny? Sprawdź: