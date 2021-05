Egzamin ósmoklasisty 2021: Język polski. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi. Co było na teście 8-klasisty z języka polskiego? [25.05.2021] Tomasz Dworzańczyk

Egzamin ósmoklasisty 2021. Język polski jest pierwszym przedmiotem, do którego podejdą we wtorek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w 2021. Egzamin rozpocznie się 25 maja 2021 o godz. 9. Jakie były pytania i które odpowiedzi były prawidłowe? Czy w tym roku są przecieki przed egzaminem ósmoklasisty? Co było na teście ósmoklasisty 2021? Arkusze CKE będą opublikowane w tym artykule! W tym roku - podobnie jak w poprzednim, egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.