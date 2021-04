Edukacyjny plac zabaw przy SP 19 w Białymstoku bawi i uczy (wideo, zdjęcia)

Projekt uzyskał 1659 ważnych głosów, a jego wartość wynosiła 492 589 zł. Za te środki powstała również strefa sportu i strefa zabawy.

- Po reformie szkolnictwa zaczęliśmy uczyć osiem roczników uczniów. Starsze dzieci rozpoczęły naukę fizyki. Przedmiot na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany i chcieliśmy pokazać im, że jest też bardzo ciekawy. Innym impulsem do zbudowania edukacyjnego placu zabaw były reakcje uczniów na wycieczki do Centrum Nauki Kopernik. Wracały stamtąd zachwycone i chcieliśmy mieć u siebie namiastkę tamtych atrakcji. Pomysł poparli rodzice, nauczyciele i pracownicy administracyjni, więc zgłosiliśmy go do budżetu obywatelskiego i pod koniec zeszłego roku udało się go nam zrealizować - dodaje dyrektor SP 19 w Białymstoku.