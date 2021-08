Dziwne znaki na klatkach schodowych białostockich bloków. Mieszkańcy obawiają się złodziei. Policja potwierdza, że zajmuje się sprawą

Na białostockich grupach facebookowych w ostatnim czasie pojawiło się sporo postów, w których ludzie piszą o dziwnych znakach na swoich klatkach schodowych. Widują napisy typu: "FUL 1p", "NO 3P", "!NO P1". Sygnały o tej sprawie pochodzą z większości białostockich osiedli. Mieszkańcy obawiają się, że w taki sposób złodzieje oznaczają mieszkania do okradzenia.