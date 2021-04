Dziennikarka Kuriera Porannego relacjonowała protest rolników. Ukarana za uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu

- Dziennikarka niepotrzebnie mandat przyjęła. Policjant nie miał prawa jej legitymować ani żądać dokumentów. A jeśli to zrobił, powinna odmówić i nie przyjąć mandatu. Ona wykonywała pracę, którą zleciła jej redakcja. Mogła mieć przy sobie legitymację dziennikarską, ale nie musiała. Skoro podała funkcjonariuszom telefon i nazwisko redaktora naczelnego, oni powinni to sprawdzić - wyjaśnia Władysław Harkiewicz, znany suwalski adwokat, a przed laty prokurator wojewódzki i dodaje, że mandat można zaskarżyć do sądu rejonowego.

O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy rzecznika prasowego podlaskiej policji, od którego usłyszeliśmy, że dziennikarka mogła nie przyjąć mandatu, zaś policjanci nie mają obowiązku ani możliwości sprawdzania tego, co mówią legitymowane osoby.

- Od tego jest procedura odmowy przyjęcia mandatu i o tym ta pani na pewno została pouczona. Decyzja należy do osoby, na którą policjanci nakładają mandat. On nie jest prawomocny i ta pani może złożyć do sądu wniosek o uchylenie mandatu. Nie znam okoliczności owej sytuacji, ale ludzie często podają się za dziennikarzy i nie tylko. Przy odmowie wszczynane są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Jeśli okaże się, że ta osoba wykonywała obowiązki służbowe, nie ma podstaw by kierować do sądu wniosek o ukaranie. O ile podstawą była obecność w tym miejscu i relacja z protestu, a nie to, że nie miała zasłoniętych ust i nosa - tłumaczy podinsp. Tomasz Krupa.