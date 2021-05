Dzień bez stanika. Zobacz zdjęcia i memy. 30 maja obchodzimy niecodziennie święto [ZDJĘCIA]

30 i 9 maja obchodzimy, jak co roku, Dzień bez stanika. To święto z pewnością ucieszy mężczyzn. Skąd wziął się pomysł?

Organizatorzy za oceanem otwarcie wyrażają swoje zamiłowanie do piersi i, co ważne, nie dyskryminują przy tym nikogo, choć miejscami mogą być posądzeni o szowinizm: „Drogie Panie, niezależnie od tego, czy Wasze piersi są najbardziej sterczącą rzeczą w Ameryce, czy może dotykają ziemi, po której stąpacie… Te kociaki muszę oddychać! A więc 9 lipca na 24 godziny uwolnijcie je z klatek”.

Ale! O zrzuceniu staników mówili nie tylko mężczyźni. W latach 60. i 70., oczywiście z inną motywacją, zachęcały do tego kobiety - feministki. Jednak wraz z wkroczeniem kobiet w świat biznesu biustonosze stały się wręcz wymogiem, zwłaszcza w pracy. Wkrótce pojawił się również zawód brafitterki, czyli specjalistki od dobierania odpowiedniej bielizny. Ważne jest, by biustonosz był dobrany z właściwym krojem i rozmiarem. Zły stanik może prowadzić do deformacji i obrzęków piersi.

Dzień bez stanika obniża ryzyko choroby wieńcowej?

Według niektórych naukowców patrzenie na piersi obniża ciśnienie krwi, a to obniża ryzyko zapadnięcia na chorobę wieńcową. Wykazały to pięcioletnie badania. Naukowcy podzielili badanych mężczyzn na dwie grupy. Panowie z pierwszej grupy musieli patrzeć na kobiece piersi 10 minut dziennie. Mężczyźni z drugiej grupy nie mogli tego robić. Wyniki badania zostały opublikowane w "New England Journal of Medicine". Jak twierdzą naukowcy, patrzenia na piersi przez 10 minut dziennie można porównać z półgodzinnymi ćwiczeniami. Jeżeli obserwowanie kobiecych piersi odbywa się regularnie, może to wydłużyć życie mężczyzny nawet o pięć lat. Można więc domniemywać, że dzień bez stanika chociaż trochę może polepszyć zdrowie panów.