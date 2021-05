Działacze PO wznawiają zbiórkę podpisów w sprawie likwidacji TVP Info oraz abonamentu RTV (zdjęcia)

- Dla nas dla ludzi demokracji to jest kwestia zasad i przyzwoitości. Nie możemy zgodzić się z tym, że w Polsce nie ma dzisiaj mediów publicznych. Telewizja Publiczna jest nią tylko z nazwy. Jest telewizją jednej partii. Nie proponuje otwartej obywatelskiej debaty, a rozsiewa nienawiść, kłamstwo i partyjną propagandę. Będziemy walczyć o media publiczne w Polsce, bo bez tego nie ma demokracji. Zamiast obiektywnego dziennikarstwa mamy jednostronny polityczny przekaz i szczucie ludzi na siebie i budzenie powszechnej nienawiści. Kwestia przyzwoitości i prawdy w życiu publicznym jest także likwidacja abonamentu. Jest czymś głęboko nieprzyzwoitym, że publiczna szczujnia, która jest poza całkowitą kontrolą obywateli, ma być finansowana z kieszeni Polaków. Jeśli władza zawłaszczyła całkowicie media publiczne, to nie może ubiegać się u obywateli, żeby chcieli ją finansować. Dlatego zbieramy dziś te podpisy i apelujemy do wszystkich. To jest moment, aby opowiedzieć się za prawdą i przyzwoitością w życiu publicznym. Dołączajcie do nas i składajcie podpisy. Walczmy o media publiczne w Polsce. Zlikwidujemy TVP Info i w to miejsce stworzymy normalną, obiektywną telewizję publiczną. Taką, nad którą Polacy będą sprawować kontrolę - mówił poseł Robert Tyszkiewicz.

- Jako mieszkańcy Białegostoku, bierzemy sprawy w swoje ręce. W obecnym sejmie jest tak, że to marszałek Witek, prezes Kaczyński i marszałek Terlecki wybierają jakie ustawy mogą pójść pod obrady. Są one po prostu zamrażane. Było obiecywane, że wszystkie ustawy będą traktowane jednakowo. To nie jest prawda. Dlatego składamy ten projekt jako obywatelski, bo w takiej formie nie może zostać zamrożony. Musi być przeprowadzone jego pierwsze czytanie na sali plenarnej. Chcemy jak najszybciej zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby wreszcie porozmawiać na temat telewizji publicznej na sali sejmowej. Wierzę, że znajdziemy większość, aby zlikwidować tę pisowską telewizję. Nie mam wątpliwości, że TVP Info z publiczną telewizją nie ma nic wspólnego. To jest tylko partyjna propaganda. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że ta telewizja była przez ostatnie lata dotowana z budżetu państwa. Około 6 miliardów złotych przeznaczono na funkcjonowanie mediów publicznych. Jednak jak one działają, możemy przekonać się, włączając codziennie Wiadomości. To jest wyłącznie tuba partyjna. Mam nadzieję, że po likwidacji TVP Info te pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zdrowie, a w szczególności na onkologię. Liczę na to, że już niedługo obudzimy się w nowej, lepszej rzeczywistości bez kłamstw, bez pogardy, bez hejtu - mówił poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej.