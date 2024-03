Drugi dzień Targów EkoLove za nami. Nie zabrakło świadomych klientów i wyjątkowych towarów. Zobaczcie co można było znaleźć na stadionie

Marta Halicka dodaje, że targi i imprezy tego typu to świetna sprawa.

Trudno jest dotrzeć do klienta jak się ma niedużą pracownię - zapewnia Marta Halicka. - Targi są świetnym miejscem spotkania, ale i poznania innych rękodzielników, czy też innych firm. To jest bardzo rozwojowe. Klienci też są super. Widzę dużą różnicę w ciągu tych 2 lat jeśli chodzi o świadomość odnośnie na przykład tego skąd wynika cena rękodzieła, czy ile to jest pracy. Jest bardzo dużo klientów powracających, którzy cenią sobie jakość wykonania, czy to biżuterii, czy to ceramiki, czy kosmetyków naturalnych. Naprawdę klient docenia to, że to nie jest produkowane taśmowo, i to, ze nas cechuje bardzo indywidualne podejście.