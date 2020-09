Droga ekspresowa S19. Coraz więcej przetargów na odcinki Via Carpatii w województwie podlaskim. To najbardziej wyborcza droga w regionie

S19 to nie tylko mityczna, ale najbardziej polityczno-wyborcza droga ekspresowa w województwie podlaskim. Od lat jest przedmiotem sporu politycznego w regionie.

Podlascy politycy PiS podkreślali, że od lat zabiegali o budowę tej drogi, ale za rządów PO-PSL nie mieli zrozumienia. Wielokrotnie przypominali, że ta bardzo ważna droga ekspresowa została w pewnym momencie usunięta z planu budowy dróg ekspresowych i dopiero przed wyborami w 2015 roku została przywrócona, ale bez żadnych środków.

Z kolei politycy PO odpowiadali, że S19 to największa niespełniona obietnica wyborcza PiS. Bo przed każdymi kolejnymi wyborami wracała do agendy wyborczej PiS.

Skutek tych politycznych przepychanek jest taki, że do tej pory nie wbito ani jednej łopaty pod budowę drogi S19 w naszym regionie. Ale jest nadzieja, że w końcu to się zmieni. Tego lata białostocka GDDKiA sypnęła przetargami na budowę drogi, która od Dobrzyniewa aż do granicy z województwem lubelskim będzie częścią Via Carpatii.

