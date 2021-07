Droga ekspresowa Białystok - Warszawa. Być może jeszcze w tym roku drogowcy zaczną budować węzeł, gdzie S8 połączy się z S61

Połączenie dwóch ekspresówek powstaje w ramach budowy odcinka S61 Śniadowo - Podborze. To fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Jego długość w tej części woj. mazowieckiego to prawie 19,5 km. W miejscu, gdzie wpadnie w istniejącą drogę ekspresową S8 zostanie przebudowany węzeł Podborze. Istnieje on od 2018 roku, gdy drogowcy zakończyli budowę odcinka od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granic województwa podlaskiego.

Włączenie S61 do S8 oznacza, że ekspresowa ósemka zostanie przebudowana na długości trzech kilometrach. Ma przebiegać pod Via Baltiką. Skrzyżowanie dwóch ekspresówek zostanie wykonane w postaci węzła typu WA „koniczyna”, z elementami łącznic bezpośrednich. W ramach korekty przebiegu istniejącej drogi ekspresowej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią,