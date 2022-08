Dotacje samorządu. Ponad pół miliona złotych dostali strażacy ochotnicy z jednostek powiatu białostockiego

W czwartek (4.08) przedstawiciele 15 gmin powiatu białostockiego odebrało w urzędzie marszałkowskim symboliczne czeki z dotacjami na prawie 532 tys. zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych. To pierwsze wsparcie z tegorocznej puli przeznaczonej dla strażaków.

Jak powiedział marszałek Artur Kosicki, dofinansowanie z budżetu województwa dla OSP jest w tym roku rekordowe. Samorząd przeznaczył na ten cel 2,8 mln zł, a pieniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP ze 110 podlaskich gmin. To dowód na to, że zarząd województwa sprawne funkcjonowanie straży pożarnej traktuje priorytetowo.

- W ciągu trzech lat naszej pracy na OSP z Podlaskiego przeznaczyliśmy z budżetu województwa ponad10 mln zł. Tylko na sam powiat białostocki przyznaliśmy w latach 2019-2022 niemal 1,5 mln zł. Wiemy, jak ważną rolę odgrywacie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu - mówił marszałek województwa i dodał, że nie jest to koniec pomocy dla OSP, bo w nowej perspektywie finansowej na ten cel zostanie zarezerwowanych 100 mln euro. Dzięki teraz przyznanym pieniądzom, podlaskie gminy będą kupią dla swoich druhów ochotników m.in. sprzęt ratowniczo-gaśniczy i mundury, samochody gaśnicze i namioty pneumatyczne.

Z kolei wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz przypomniał, że w ciągu ostatnich lat samorząd przekazał do OSP prawie 10 mln zł. - Wiemy, że chcecie być lepiej wyposażeni, bo to nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców województwa, ale też wasze - dodał wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i życzył strażakom tyle samo powrotów, co wyjazdów.

- Nasza jednostka dostanie 20 tys. zł, które przeznaczymy przede wszystkim na zakup pompy szlamowej, a jeśli coś zostanie kupimy coś jeszcze - przyznał Marek Niewielski, prezes OSP Zawady i przyznaje, że potrzebny jest też samochód: - Ale to kilkaset tysięcy, więc może w przyszłym roku się uda. - My dostaniemy 5 tys. zł na zakup specjalistycznych ubrań do akcji gaśniczych. W tym, co robimy są bardzo przydatne. Wiadomo, sprzęt i umundurowanie się zużywają, więc staramy się nasze zasoby odnawiać - tłumaczył Piotr Kleszczewski, skarbnik OSP Borowskie Olki (gm. Turośń Kościelna).

- Otrzymamy 10 tys. zł, za które kupimy parawan do separowania miejsca wypadku, czujniki bezruchu i namiot niezbędny przy różnych zdarzeniach. Oczywiście potrzeby są wielkie, ale co roku dostajemy jakieś wsparcie na sprzęt, więc powoli go wymieniamy - wyjaśnił Grzegorz Kłasko komendant gminny i prezes OSP Suraż.

Natomiast OSP Dąbrówki (gm. Wasilków) otrzymane 50 tys. zł przeznaczy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie dla OSP powiatu białostockiego: 70 000 zł - gmina Choroszcz: OSP Choroszcz

55 000 zł - gmina Czarna Białostocka

70 000 zł - gmina Dobrzyniewo Duże: OSP Pogorzałki, OSP w Letnikach, OSP Dobrzyniewo Duże, OSP Kozińce

37 000 zł - gmina Gródek: OSP Gródek

42 500 zł - gmina Juchnowiec Kościelny: OSP Wojszki, OSP Juchnowiec Dolny, OSP Złotniki, OSP Szerenosy, OSP Hermanówka

45 000 zł - gmina Łapy: OSP Uhowo

20 000 zł - gmina Michałowo: OSP Michałowo

25 000 zł - gmina Poświętne: OSP Poświętne, OSP Pietkowo

5 000 zł - gmina Supraśl: OSP Supraśl

10 000 zł - gmina Suraż: OSP Suraż

37 200 zł - gmina Turośń Kościelna: OSP Turośń Dolna, OSP Borowskie Olki

25 000 zł - gmina Tykocin: OSP w Tykocinie

50 000 zł - gmina Wasilków: OSP Dąbrówki

20 000 zł - gmina Zawady: OSP Zawady

20 000 zł - gmina Zabłudów: OSP Rafałówka, OSP Folwarki Wielkie, OSP Ryboły, OSP Krynickie, OSP Żuki, OSP Pawły, OSP Zabłudów



