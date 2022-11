Doskonały wokal i ciekawe aranżacje. Koncert Marcina Sójki w Białymstoku

Po dłuższej nieobecności Marcin Sójka, powraca z nowym singlem „Jeden raz”. Wokalista zagra koncert w Białymstoku w piątek 2 grudnia.

Marcin Sójka z koncertem w Białymstoku

Zwycięzca dziewiątej edycji programu The Voice of Poland, po dłuższej nieobecności wraca z najnowszym singlem „Jeden raz”. Piosenkarz, autor tekstów i realizator dźwięku, zawita z koncertem do Białegostoku.

Wydarzenie dedykowane jest osobom szczególnie ceniącym doskonały wokal i ciekawe aranżacje. Co więcej, tym razem Marcin Sójka wcieli się w rolę nie tylko wokalisty… - zapewniają organizatorzy. Zapowiada się kameralne spotkanie z artystą i niezwykle utalentowanymi multiinstrumentalistami. Koncert już w najbliższy piątek (2.12) o godzinie 19:00 w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Najnowszy singiel "Jeden raz"

Marcin Sójka to zwycięzca 9. edycji The Voice of Poland oraz 56. KFPP w Opolu 2019 roku.

Jego debiutancki album „Kilka prawd” ukazał się w październiku 2019 roku. Pochodziły z niego takie przeboje jak „Zaskakuj mnie”, „Dalej”, czy „Lepiej”. To wrażliwy artysta stawiający przede wszystkim na melodię i harmonię. Jego utworów z debiutanckiej płyty słucha się, jak opowieści dobrego kumpla o życiu.

Po dłużej nieobecności wokalista powraca z nowym singlem „Jeden raz”. To utwór o tym, że czasem trzeba oderwać się od codziennej rutyny i obowiązków, aby choć na chwilę dać się ponieść chwili. To piosenka przepełniona pozytywną energią. Możecie usłyszeć ją na żywo podczas koncertu w Białymstoku, który odbędzie się w ramach trasy „Marcin Sójka – Intymnie”.

„Jeden raz” daj się ponieść chwili z Marcinem Sójką! Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki - do odbioru od 15.11.2022 r. w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 13 (II piętro) w godz. 10:00-18:00.