Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok z nagrodą za najlepszy reportaż prasowy

- Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ udało mi się napisać tekst, w którym mogą się też przejrzeć inne osoby. To był temat dotyczący pandemii i wydaje mi się, że w czasie tego zatrzymania musieliśmy popatrzeć w głąb tego, co dzieje się wokół nas. Trzeba było zmierzyć się z różnymi stanami, np. moja bohaterka musiała przewartościować swoje życie, ponieważ zauważyła jakiś rodzaj pustki, którą wytworzyła pandemia, a którą zasypywała swoją pracą. I musiała zadać sobie pytanie: Co dalej? Bardzo mi zależało na pokazaniu odwagi w stawianiu takiego pytania - powiedziała nam, krótko po odbiorze nagrody Dorota Sokołowska.