Dom tymczasowego pobytu dla Białorusinów w Białymstoku zakończył działalność. Białostocki "shelter" działał pół roku

Dom tymczasowego pobytu dla Białorusinów prowadziła Fundacja Białoruś 2020. W "shelterze" schronienie znalazło około 40 osób. Byli to studenci, ale też rodziny uciekające przed represjami politycznymi na Białorusi.

- Dom tymczasowy spełnił już swoją rolę. Był dla Białorusinów bezpieczną przystanią na pierwsze miesiące po przyjeździe do Polski. Mieszkańcy "sheltera" z naszą pomocą np. znaleźli pracę. Studenci dostali akademiki, rodziny wynajęły mieszkania. Zostało kilka osób. Z ekonomicznego punktu widzenia nie było opłacalne wynajmowanie tego dużego domu, dlatego zapadła decyzja o zamknięciu. Przewidywaliśmy zresztą, że ten projekt będzie trwał pół roku - mówi Marina Leszczewska z Fundacji Białoruś 2020. - Skoncentrowaliśmy się obecnie na niesieniu pomocy skierowanej do indywidualnych osób. W planach są kolejne inicjatywy. Chcemy też działać integracyjnie. Chcemy, by środowisko się poznawało i jednoczyło - dodaje.