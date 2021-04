Dom Kultury "Śródmieście". Zespół Muzyki Dawnej "Ars Decorum" nagrodzony na festiwalu w Kaliszu Alicja Olchanowska

Zespół Muzyki Dawnej "Ars Decorum" otrzymał Brązową Harfę Eola na 43. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM w Kaliszu 2021 - To najstarszy tego typu konkurs w Polsce, co czyni go też najbardziej prestiżowym - opowiada podekscytowana Joanna Mytnik-Daniluk. Ogłoszenie werdyktu odbyło się 25 kwietnia.