Dobre wyniki tytułów Polska Press. Niektóre ze wzrostem wyświetleń

W grupie Polska Press liderem jest portal pomorska.pl odnotowujący 25 proc. wzrost w porównaniu do maja br. docierając do 4,1 mln RU. Najwyższy wzrost w czerwcu odnotował kurierlubelski.pl (wzrost o 37 proc. w porównaniu do maja), który odwiedziło 1,6 mln RU.

Wśród serwisów, które również zanotowały wzrosty w czerwcu znajdują się: expressbydgoski.pl (wzrost o 30 proc., 1,6 mln RU), dziennikpolski24.pl (wzrost o 30 proc., 1,5 mln RU), gs24.pl (wzrost o 14 proc., 968 tys. RU), gazetakrakowska.pl (wzrost o 10 proc., 2,5 mln RU). Kilkuprocentowe wzrosty odnotowały serwisy: echodnia.eu, nowości.com.pl, nto.pl.

Serwisy regionalne Polska Press Grupy (agregat 23 serwisów z uwzględnieniem współoglądalności) zanotowały wzrost liczby internautów o 0,23 proc. względem maja 2021 roku.