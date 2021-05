Długi czerwcowy weekend. Nowi złodzieje i włamywacze w regionie. Zabezpiecz dom i mieszkanie! (31.05.2021)

Złodzieje i włamywacze poszukiwani przez podlaską policję. Zabezpiecz mieszkanie na długi czerwcowy weekend 2021

W szale zakupów zdarza nam się zapomnieć o zamknięciu torebki czy dopilnowaniu bagażu. Złodzieje tylko na to czekają i bez skrupułów wykorzystują nasze roztargnienie. Do kradzieży kieszonkowych najczęściej dochodzi w galeriach handlowych oraz komunikacji miejskiej. Okradane są również mieszkania oraz domy pozostawione bez opieki. Przed skokiem przestępcy zawsze obserwują swoje ofiary. Jednak sami pozostają niezauważeni wtapiając się w tłum. Podlaska policja opublikowała zdjęcia złodziei i włamywaczy, którzy do tej pory nie zostali zatrzymani. Obejrzyj ich wizerunki i postaraj się zapamiętać. Może uchroni Cię to przed kradzieżą?

Policja poszukuje złodziei i włamywaczy 31.05.2021