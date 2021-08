Devil-Cars w Białymstoku. Super auta znów na Torze Białystok. Chętnych na przejażdżkę było wielu [ZDJĘCIA]

Event wystartował o godz. 10 i potrwa do godz. 15. Wstęp na był wolny, dlatego białostoczanie, korzystając z pięknej pogody, tłumnie przybyli na tor. Tego dnia wiele osób spełniło swoje marzenia i wykupiło jazdę wyśnionym autem. Wielu fotografowało się też na tle super maszyn. Bilety dla osób, które chciałyby przejechać się jednym ze sportowych aut, można było kupić na miejscu lub na stronie devil-cars.pl .

Na torze pojawiło się dziś kilkanaście samochodów, ekskluzywnych i sportowych, miedzy innymi:

Lamborghini Gallardo

Ford Mustang GT

KTM X-BOW

Porsche 911 Carrera 4s

Subaru Impreza WRX

Audi S8

Devil-Cars to firma oferująca przejażdżki luksusowymi samochodami po największych torach Polski. Co weekend, od końca maja do połowy października, odwiedza różne miasta w naszym kraju, wspierając charytatywnie lokalne inicjatywy. W tym sezonie można ich spotkać aż w 15 lokalizacjach.