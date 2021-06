Debata o podlaskim rynku pracy. "Na Podlasiu, kłopotliwe jest obecnie nawet znalezienie księgowej" [WIDEO]

Debatę poprowadzi redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej Jarosław Jabłoński, a prelegentami będą Andrzej Sobolewski, prezes zarządu ChM spółka z o. o. w Białymstoku, Marek Masalski współwłaściciel spółek grupy „Łączy Nas Praca” oraz Jarosław Sadowski wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

ANDRZEJ SOBOLEWSKI

Gdy ponad rok temu zaczęła się pandemia, byliśmy pełni obaw o nasze miejsca pracy. Wzięliśmy sobie za punkt honoru, żeby utrzymać tę kadrę, że chcemy wrócić do stanu sprzed pandemii, że to będzie chwilowe i, że nam się uda. Musieliśmy rozwinąć wiele nowych kompetencji, o których wspomniał mój przedmówca, a których wcześniej nie mieliśmy w swoim portfolio. Musieliśmy nauczyć się komunikować, lepiej zarządzać ryzykiem, lepiej promować nasze produkty.

MAREK MASALSKI

Pojawiły się dwie nowe tendencje po stronie pracowników. Pierwsza, to taka, że nastąpił rozwój bardzo mocnych umiejętności do zarządzania swoją własną aktywnością, a także zarządzanie czasem pracy. Nagle pracownicy musieli wykonywać wiele zadań zdalnie. Do niektórych zadań musieli podchodzić bardzo elastycznie, a nie mechanicznie, tak jak do tej pory. A to dało im naturalnie bardzo dużo nowych kompetencji. Z drugiej strony nastąpiło wzmocnienie przywiązania pracowników do miejsc pracy.