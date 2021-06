Debata o edukacji w województwie podlaskim: Czy w naszym regionie kuleje doradztwo zawodowe? [WIDEO]

Preorientacja zawodowa polega na przeprowadzaniu działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Ma to polegać na zapoznaniu dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy. Ma wpływać na kształtowanie pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowanie postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na świat i ludzi. A jak to wygląda w rzeczywistości?

Kwestie dotyczące kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, podczas debaty pt. „Czas Zawodowców – JUTRO – należy do szkół branżowych”, zgłębią: Magda Ożarowska – p. o. dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzysztof Czerech – zastępca dyrektora ds. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, Jarosław Sadowski – wicedyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku oraz Andrzej Sobolewski – prezes zarządu ChM Sp. z o.o. Gospodarzem rozmowy będzie Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Zapraszamy do obejrzenia całej debaty na łamach naszych serwisów już w najbliższy piątek, 18 czerwca.

JAROSŁAW SADOWSKI

Pytanie, jak definiujemy to doradztwo zawodowe? Ja stwierdziłbym, że o takim doradztwie możemy mówić w przypadku już osób dorosłych. I na dzień dzisiejszy wygląda to w taki sposób, że mało kto wie, że w strukturach Wojewódzkich Urzędów Pracy funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. I wcale nie trzeba być osobą bezrobotną, żeby móc z usług takiego centrum skorzystać. U nas korzysta z tej usługi część szkół średnich. Warunek jest jeden, osoba, która chce z tego skorzystać musi mieć ukończone 18 lat. Dziś, wystarczy wpisać sobie w dowolną wyszukiwarkę internetową sformułowanie „barometr zawodów”. Jest to realizowane cyklicznie badanie, ukazujące prognozy jak zmieniają się tendencje klasycznego podziału na zawody, które są w danym momencie nadwyżkowe, deficytowe, zrównoważone. Na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy tutaj duże zmiany tendencji rynkowych. Oczywiście nie oznacza to, że jeżeli w danym momencie jakiś zawód jest deficytowy, to powinniśmy na siłę kształcić w tym kierunku nasze dziecko, bo sytuacja za kilka lat może się zmienić. Ale warto wiedzieć jak wygląda zapotrzebowanie zawodowe w regionie w danym momencie, jak się zmieniało na przestrzeni lat w skali województwa.

ANDRZEJ SOBOLEWSKI

Ale 18 lat, to znaczy, że te osoby są już po szkole, a my chcemy zaradzić temu kryzysowi, chcemy zadbać o to, żeby te dzieci były ukierunkowane, żeby one wiedziały, że po skończeniu podstawówki mogą pójść np. do technikum, czy to mechanicznego, rolniczego, ale przede wszystkim, żeby te dzieci w podstawówce wiedziały, że takie szkoły istnieją. Kto tam doradza? Czy w ogóle mówi się o firmach szkołach? Czemu nie zabrać tych dzieci do naszych firm, żeby pokazać im co się w nich dzieje? Ja sam, będąc uczniem jeszcze za poprzedniego systemu, chodziłem po tych różnych zakładach, aby je poznać. Wróćmy do tego. My chętnie pokażemy jako firma, czym dysponujemy, czym się zajmujemy. Przekonajmy te dzieciaki, że warto przyjść do takich miejsc.

MAGDA OŻAROWSKA

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej funkcjonuje jako przedmiot. Realizowane jest to w klasach siódmych i ósmych. Faktem jest, że w niewielkich ilościach godzin, ale jest to bardzo istotne. Odgrywa to bardzo ważną rolę w ukierunkowaniu młodych ludzi, tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani. W programie tego doradztwa zawodowego przedstawiamy między innymi jak wyglądają dane zawody, przedstawiamy konkretne sylwetki pracowników firm, omawiamy jakimi kompetencjami te osoby powinny się charakteryzować, jakie są wymagania dla danego zawodu. Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu w branży rolniczej, w której także brakuje pracowników. Zapraszamy firmy, które chcą zatrudniać naszych absolwentów. Nasze szkoły średnia i podstawowa bardzo ściśle ze sobą współpracują. Mieliśmy takie spotkanie w szkole średniej, gdzie zaprosiliśmy uczniów klas 7 i 8 gdzie realizowaliśmy takie spotkania z cyklu doradztwa zawodowego.

KRZYSZTOF CZERECH

Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych funkcjonuje i już powoli widać tego efekty. Ale myślę, że powinniśmy się mocno skupić na rodzicach, a o tym się nie mówi. To rodzice decydują, gdzie ich dziecko będzie uczęszczało do szkoły, bo one są jeszcze zbyt młode, żeby same mogły decydować w takich kwestiach, podobnie jak z ukierunkowaniem wychowania. To doradztwo edukuje także rodziców. My, od 15 lat robimy tzw. dzień dziecka w mechaniaku. Zapraszamy przedszkola z okolic, z Białegostoku, udostępnialiśmy dzieciom cały nasz plac, całe zaplecze, przyjeżdżają studenci z wydziału pedagogiki, którzy robią animacje dla dzieci. I to przynosi później efekt. Dzieci widzą samochody, mogą się nimi przejechać, podziwiają maszyny, a później pamiętają, że to ich interesowało. Kiedyś w podstawówkach były takie zajęcia prac technicznych ZPT. Wykonywało się tam różne czynności, począwszy od pieczenia ciasta do na przykład szydełkowania. I to nie odbywało się na zasadach, że jeśli nie utkam skarpety, czy nie upiekę ciasta, to dostanę jedynkę. To miało pokazać, że można wszystkiego spróbować, a nawet pracować w taki właśnie sposób. Dziś, w podstawówkach już tego nie ma. Młodzi ludzie mają problem nawet z wbiciem gwoździa. Nie uczymy zdolności manualnych, a to błąd.

Podlaskie Targi Pracy online