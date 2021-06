Debata o edukacji w województwie podlaskim: "Był pomysł na kształcenie w zawodzie - stolarz. Chętnych nie było" [WIDEO]

Prelegentami dyskusji pt. „Czas Zawodowców – JUTRO – należy do szkół branżowych”, będą: Magda Ożarowska – p. o. dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzysztof Czerech – zastępca dyrektora ds. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, Jarosław Sadowski – wicedyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku oraz Andrzej Sobolewski – prezes zarządu ChM Sp. z o.o. Gospodarzem rozmowy będzie Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej.

JAROSŁAW SADOWSKI

Uruchomienie kierunku kształcenia jest kompetencją dyrektora szkoły, który w porozumieniu ze swoim organem prowadzącym taką decyzję podejmuje. Ale, żeby tak się stało, musi również uzyskać opinie wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Jeżeli przyjrzymy się w ostatnich latach liczbie tych wniosków, które są poddawane opiniowaniu tejże rady, jeżeli przeanalizujemy liczbę kierunków, które udaje się uruchomić, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim małym postępem w ostatnich latach. To co boli, to fakt, że 40% kierunków w naszym województwie, które były opiniowane ostatnimi laty przez wspomnianą radę, nie dawało się uruchomić. Zauważamy tu też pewną prawidłowość, że im mniejsza miejscowość, w której dana szkoła jest umiejscowiona, tym trudniej wystartować z czymś nowym.

MAGDA OŻAROWSKA

Problem widzimy w tych mniejszych miejscowościach, gdzie chęć uruchomienia nowych kierunków kształcenia jest. Co więcej decyzje rady są pozytywne co do otwarcia nowych kierunków, ale finalnie nie udaje się ich uruchomić bo nie ma wystarczającej liczby osób zainteresowanych. Jeśli chodzi o naszą szkołę, czyli Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, to specjalizujemy się w kształceniu w kierunkach rolniczych. To jest głównie technik rolnik i technik agrobiznesu, a z racji tego, że szkoła jest położona na obszarze, gdzie to rolnictwo bardzo dobrze funkcjonuje, to mamy wielu chętnych. Jeśli chodzi o inne kierunki, w naszej ofercie kształcenia jest też na przykład zawód stolarz, ale osób, które chciałyby się uczyć u nas tego zawodu, jest znikoma ilość. Gdyby chętnie byli, otworzylibyśmy ten kierunek.