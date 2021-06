Debata o edukacji w województwie podlaskim: "Absolwent szkoły branżowej ma już zawód, jest specjalistą" [WIDEO]

Nad tym zagadnieniem zastanowimy się wspólnie podczas naszej debaty pt. „Czas Zawodowców – JUTRO – należy do szkół branżowych”, która ukaże się na łamach naszych serwisów już 18 czerwca. Gospodarzem rozmowy będzie Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, a prelegentami będą Magda Ożarowska – p. o. dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzysztof Czerech – zastępca dyrektora ds. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, Jarosław Sadowski – wicedyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku oraz Andrzej Sobolewski – prezes zarządu ChM Sp. z o.o.

MAGDA OŻAROWSKA

Niestety nadal takie przekonanie panuje, że szkoły branżowe, a wcześniej szkoły zasadnicze zawodowe były szkołami gorszej jakości. Ten negatywny wydźwięk jeszcze słychać w społeczeństwie. I to właśnie musi się zmienić. Takie szkoły dobrze kształcą. Wychodzą z nich dobrzy specjaliści. Ważne jest pokazywanie takich plusów szkół branżowych dla dzieci już na etapie szkoły podstawowej. Już wtedy trzeba tłumaczyć dzieciom, że można być dobrym hydraulikiem, mechanikiem, lakiernikiem, czy pracować w innym zawodzie i spełniać się w nim. Dziś, wydaje mi się, że warto to pokazywać także przez pryzmat zarobków, tłumacząc, że świetni specjaliści, bardzo dobrze zarabiają.

ANDRZEJ SOBOLEWSKI

Należy tutaj podkreślać, że skończenie szkoły branżowej nie hamuje niczyjej kariery. Młodzi mogą później pójść do technikum, mogą zdać maturę, to otwiera dla nich nowe perspektywy. Ważne jest to, że mają już zawód. Wiele osób jest niezdecydowanych, nie mają się kogo poradzić, boją się technikum, szkół branżowych. Dlatego myślą, że pójdą do ogólniaka, przetrwają 4 lata nauki i jakoś to będzie, a później zastanowią się, co chcą robić w przyszłości. Szkoła branżowa daje konkretny zawód, konkretne umiejętności w momencie, kiedy inni uczą się w ogólniakach. Gdyby absolwent szkoły branżowej nie chciał kontynuować swojej nauki, kończąc szkołę, ma już zawód, jest specjalistą. Ma przed sobą inne perspektywy. Nie ma sensu rozpatrywać tego wyboru pod względem wstydu.