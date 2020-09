Dariusz Piontkowski w Łapach: "Czas wrócić do normalności". Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego [ZDJĘCIA]

Wydawać by się mogło, że to była standardowa uroczystość. Uczniowie ubrani na galowo, życzenia od przedstawicieli władz, gratulacje, wręczenie legitymacji szkolnych czy otwarcie lokalnego boiska. Jednak to tylko pozory normalności.

- Przecież nosimy maseczki, a samych Łapach nie było do tej pory wiele zarażeń. Nie wiem, jak będzie. Jak się zarażę, to trudno. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że wracam do szkoły i do znajomych. To siedzenie w domu już stawało się trochę nudne. Nauczanie przez internet nie było dobre. Wolę porozmawiać z kolegami i nauczycielami na żywo.

Czy szkoły są gotowe, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom? Dyrektorzy otrzymali ministerialne wytyczne, sporządzili własne procedury i informują o nich rodziców i uczniów.

- Staramy się zrobić wszystko, aby zabezpieczyć młodzież, która przychodzi do naszej szkoły. Na pewno jest to wyzwanie – mówi Barbara Łabęcka, wicedyrektor ZSM w Łapach. Nie wiemy, co przyniesie rzeczywistość, ale powrót do szkoły wydaje się potrzebny.

Regulaminy funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa stworzone przez poszczególne szkoły są do siebie podobne. Rekomendacja noszenia maseczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego - to standard. Ale też korzystanie wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych czy instrumentów muzycznych, ścisły reżim w stołówkach czy zakaz przynoszenia własnych zabawek przez młodsze dzieci – to nakazy, które zdziwiły nie jednego rodzica.

Na ile są one realne? Już dziś można było zaobserwować, że uczniowie nie mogli powstrzymać naturalnej potrzeby gromadzenia się w grupki. Pilnowani przez nauczycieli szybko wracali do „pandemicznej rzeczywistości”. Jednak jak sytuacja będzie wyglądała jutro, gdy do tej szkoły przyjdzie nie 75 uczniów, których można upilnować, ale kilka razy więcej?