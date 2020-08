Dariusz Piontkowski w Białymstoku podsumował przygotowania do nowego roku szkolnego (zdjęcia)

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, ostatni dzień tegorocznych wakacji spędził na Podlasiu. W Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca przygotowania do roku szkolnego 2020/2021.

W tym roku w całym kraju naukę rozpoczyna ponad 4,5 miliona uczniów. Już 1 września w ponad 22 tysiącach szkół rozbrzmi pierwszy dzwonek. W związku z tym, w ostatni dzień wakacji w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu roku szkolnego. Udział w niej wzięli Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej, Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty i Ewa Jakubowicz w zastępstwie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Skupiono się przede wszystkim na podsumowaniach i podkreślaniu, że polskie placówki edukacyjne do nowego roku szkolnego przygotowane są dobrze. - Już od miesiąca mówimy o tym, w jaki sposób można w szkołach przeprowadzać bezpieczne zajęcia. Te wytyczne które stworzyliśmy wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia, są podobne do zasad, które obowiązują w wielu państwach europejskich - wracamy do zajęć stacjonarnych, a dodatkowo przewidujemy wyjście awaryjne, na wypadek pojawienia się zwiększonego zagrożenie epidemicznego. Wtedy można przechodzić na system mieszany lub kształcenie na odległość - mówił Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji podkreślał, że najważniejsze jest to, by nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie pozostawali w swoich domach. Zwrócił też uwagę na to, ja ważne będzie czyszczenie i dezynfekcja szkolnych powierzchni oraz wietrzenie sal. - Z informacji które do nas docierają wynika, że wiele dyrektorów już teraz, nawet przy umiarkowanym zagrożeniu epidemicznym, zdecydowało się na wprowadzenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, na przykład w czasie przerw. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zminimalizować ewentualność zarażenia - przyznał szef resortu. Mało szczegółowe wytyczne przygotowane przez rządzących, nie przypadły do gustu części dyrektorów szkół. Jednak jak podkreślał Piątkowski, takie rozwiązanie było konieczne.

- Niektóre regulacje pokazują, jakie działania może podejmować dyrektor, inne są obowiązkowe, ale wszystkie pozwalają na dużą elastyczność niektóre z nich są obowiązkowe, ale pozwalają przy tym na dużą elastyczność, tak aby każdy dyrektor mógł dostosować je do swojej placówki. Nie chcieliśmy stwarzać zbyt rygorystycznych i obszernych zasad, bo wyszłoby na to, że w niektórych placówkach byłyby niemożliwe do zastosowania.

Szef resortu opowiadał również o środkach ochrony, które są przekazywane szkołom przez państwo. - Tak jak w okresie wakacyjnym, tak i teraz, państwo wydało kilkadziesiąt milionów złotych na to, aby dodatkowe środki trafiły do przedszkoli i szkół, w których uczą się nasze dzieci. Od marca do czerwca przeznaczyliśmy ponad 3,5 miliona litrów płynów dezynfekujących do placówek oświatowych. Teraz Ministerstwo Zdrowia ciągle jeszcze zbiera od szkół zamówienia na koleją partię płynów, a także na kilkadziesiąt milionów maseczek. Dodatkowo zakupionych zostało też kilkadziesiąt tysięcy termometrów bezdotykowych, które trafią do szkół - mówił minister. Piontkowski pytany o szkoły, które w związku z sytuacją epidemiczną nie rozpoczną stacjonarnych zajęć od 1 września przyznał, że w całym kraju przypadków takich jest niewiele. - Na południu kraju mamy pojedyncze zgłoszenia, że z powodu zachorowania pracownika bądź ucznia nie dojdzie do rozpoczęcia zajęć. W jednej ze szkół mamy taki przypadek, że odbyło się spotkanie towarzyskie nauczycieli i jedna z nauczycielek okazało się, była zakażona, zakażenie rozeszło się praktycznie w całej radzie pedagogicznej i nie było możliwości rozpoczęcia stacjonarnych zajęć. Ale to są pojedyncze przypadki na dwadzieścia kilka tysięcy szkół - powiedział szef MEN.