"Daj nam dzisiaj" - artystyczna konsumpcja w Galerii Arsenał. Przyjdź na wystawę i zjedz obiad z lokalnymi osobistościami

Tytuł wystawy: "…daj nam dzisiaj" podkreśla zarazem powszedniość jedzenia, jak i jego wymiar duchowy. Artyści będą starali się nawiązać do kulinarnych tradycji spożywania, ale i do roli konsumpcji w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Produkty spożywcze będą nie tylko punktem wyjścia i tematem, ale też materiałem wykorzystanym do stworzenia prac, medium i esencją wypowiedzi artystycznej.

Cały projekt będzie oparty na interakcji z odbiorcą. Warsztaty, dyskusje i wspólne spożywanie posiłków w murach galerii sztuki to bardzo publiczny i otwarty sposób obcowania ze sztuką. Już pierwszego dnia trwania projektu (11 czerwca) o godz. 17 przed budynkiem Galerii Arsenał zostanie pokazany performans gastronomiczny w wykonaniu artystek i artysty biorących udział w wystawie: Elżbiety Jabłońskiej, Małgorzaty Niedzielko, Doroty Podlaskiej oraz Pawła Matyszewskiego.