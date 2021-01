Czytelnik skarżył się, że w PZU nie pilnują odległości między kolejkowiczami. Sanepid: Nieprawidłowości brak

"W oddziałach PZU mogą przebywać jedynie aktualnie obsługiwane osoby, a kolejni klienci są sukcesywnie zapraszani do środka. Obsługa przy zamkniętych drzwiach ma na celu zachowanie dystansu społecznego, co byłoby niemożliwe, gdyby klienci gromadzili się w oddziale. Nie mamy wpływu na to, ile osób znajduje się w holu – jest on wspólny dla kilku instytucji, z którymi dzielimy budynek przy ul. Suraskiej w Białymstoku".