Czy będą braki prądu 6.11 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (6.11)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński Krasnogruda, 22, domki letniskowe

6.11 od godz. 8:00 do 15:00 Sejny, ul. Wojska Polskiego numery: od 4 do 18, od 20 do 46 (parzyste), ul. Jodłowa numery: 13, 15, 17

8.11 od godz. 10:00 do 13:00 Mikołajewo, numery: od 44 do 50

9.11 od godz. 8:00 do 15:00 Krasnopol, Domki Letniskowe

9.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suwalski Rutka-Tartak, ul. Górna numery: 1A-1D, 3A, hydrofornia, ECO, "PROTASIEWICZ", AV DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. 3 Maja, ul. Wojska Polskiego, ul. Młynarska, ul. Szkolna, ul. Słowicza, ul. Ogrodowa, ul. Suwalska, ul. Leśna 1, Pobondzie, numery: od 36 do 45

6.11 od godz. 8:00 do 16:00 Rutka-Tartak, ul. Górna numery: 1A-1D, 3A, ul. 3 Maja 4, ul. Wojska Polskiego numery: od 1 do 13A, elektrownia wodna

7.11 od godz. 8:00 do 16:00

Rutka-Tartak, ul. Wojska Polskiego numery: od 14 do 16, Folusz, numery: od 1 do 13, Baranowo, numery: od 1 do 3

8.11 od godz. 8:00 do 16:00 Sidorówka, numery: od 1 do 2A, Czajewszczyzna, 7, Gulbieniszki, numery: od 12 do 20

9.11 od godz. 8:00 do 16:00 Poszeszupie, numery: od 8 do 21, Folusz, 8

10.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat augustowski Białobrzegi, Ponizie, Czarnucha, Góry, Augustów, ul. Białostocka 1 (MOP), 7, ul. Wypusty 10, Ogródki Działkowe, ul. Obrońców Westerplatte Ośrodek Królowa Woda

6.11 od godz. 9:00 do 11:00 Augustów, ul. Wojska Polskiego 62A, 68, ul. Magazynowa 1

6.11 od godz. 9:00 do 16:00

Augustów, ul. Białostocka numery: 12, 14, 20, 22, 24, ul. Wojska Polskiego 71, ul. Składowa

7.11 od godz. 9:00 do 16:00

Augustów, ul. Kalinowa 10, ul. Miłkowa numery: od 1 do 9, ul. Rosiczkowa numery: od 6 do 17, 20, 22, 24, 26, ul. Słowackiego numery: od 6 do 30

8.11 od godz. 8:00 do 15:00 Białobrzegi, numery: od 1 do 37, 80, 86, 85

8.11 od godz. 9:00 do 16:00 Białobrzegi, Ponizie, Czarnucha, Góry, Augustów, ul. Białostocka 1 (MOP), 7, ul. Wypusty 10, Ogródki Działkowe, ul. Obrońców Westerplatte Ośrodek Królowa Woda

9.11 od godz. 9:00 do 11:00 Suwałki Suwałki, ul. Krzywólka 44

9.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grajewski Kacprowo, bud nr 38, 39, 41; gm. Grajewo

6.11 od godz. 8:00 do 12:00 Rakowo, Wólka, Zacieczki, ; gm. Szczuczyn

8.11 od godz. 7:00 do 19:00 Łomża Łomża, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Juliusza Słowackiego

6.11 od godz. 14:00 do 20:00

Łomża, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Juliusza Słowackiego

7.11 od godz. 7:00 do 20:00 Łomża, ul. Kasztelańska, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, ul. Rycerska, ul. Talesa z Miletu

9.11 od godz. 6:00 do 20:00 Łomża, ul. Poznańska nr 152a, 152b

10.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolneński Charubin, bud od nr 33 do 58; gm. Turośl

7.11 od godz. 7:30 do 14:00 powiat łomżyński Stara Łomża przy Szosie, ul. Wiejska nr 94, 95, 98, 99, 100, 104, 105a, 107, 108, b/nr; gm. Łomża

7.11 od godz. 8:00 do 16:00

Stara Łomża przy Szosie, ul. Wiejska nr 81; gm. Łomża

7.11 od godz. 8:00 do 16:00 Jedwabne, ul. Łomżyńska od nr 4 do 19, pl. Plac Jana Pawła II od nr 1 do 5 i od nr 18 do 26, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Kiosk, ul. Stary Rynek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, ul. Przytulska od nr 1 do 19, ul. Wjazd nr 1, 2, 3, 6, ul. Wesoła od nr 1 do 15 (nieparzyste), nr 4, 6, 8, 10, Sklep Meblowy, Piekarnia Zakrzewski, ul. Poświętna nr 3, ul. Szkolna nr 9

10.11 od godz. 7:00 do 17:00

powiat zambrowski Rykacze, bud nr 24c; gm. Zambrów

7.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat białostocki Zalesie, bud od nr 1 do 17b; gm. Mały Płock

10.11 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

