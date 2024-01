Czy będą braki prądu 4.01 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (4.01 8:04) nie ma prądu w podlaskim?

Ksebki, bud. od nr 1 do 10; gm. Turośl 4.01 od godz. 8:00 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Leman, bud od nr 23 do 33; gm. Turośl 8.01 od godz. 10:00 do 13:00

Leman, bud nr 1, od nr 46 do 55, Zlewnia Mleka, b/nr; gm. Turośl 8.01 od godz. 8:00 do 11:00

Leman, bud. od nr 72 do 77b; gm. Turośl 5.01 od godz. 8:00 do 12:00

Ksebki, bud. od nr 39 do 47a; gm. Turośl 4.01 od godz. 10:00 do 14:00

Łacha, bud. nr 53, 55, 56, 62; gm. Turośl

9.01 od godz. 8:00 do 11:00

Leman, bud. nr 102, Zimna, bud. od nr 1 do 3; gm. Turośl

9.01 od godz. 10:00 do 15:00

Łacha, bud nr 3, 40, 41, 41a, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 94, Sklep Spożywczy, Remiza OSP, b/nr; gm. Turośl

10.01 od godz. 8:00 do 11:00

Łacha, bud nr 90a, od nr 96 do 104, Szkoła, Dom Nauczyciela, Centrala telefoniczna, b/nr; gm. Turośl

10.01 od godz. 10:00 do 15:00

Cieloszka, bud od nr 8 do 23a, Krusza, bud od nr 69 do 75; gm. Turośl

12.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sokólski

Szumowo, ul. Cmentarna od nr 1 do 24, budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. 1 Maja nr 35, Sklep Mięsny, ul. Przemysłowa od nr 10a do 30, Sala Balowa "Akcent", Warsztat Stolarski "Trumex", Zakład POM+budynek mieszkalny na terenie POM, Stacja Diagnostyczna, ul. Sosnowa nr 14, 15, 17, dz. 324, b/nr, ul. Szkolna od nr 1 do 17, Szkoła, Piekarnia, Szumowo Nowe - bud 5, 6, 6a; gm. Szumowo, Wyszomierz Wielki, bud nr 1, 2, 5, 6; gm. Szumowo

9.01 od godz. 8:00 do 15:00