Czy będą braki prądu 27.02 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Sidory, numery: od 14 do 21 27.02 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Jasionowo, numery: od 5 do 51, Białorogi, numery: od 1 do 19, Suchodoły, działka nr 21/2, 21/3, 21/5 4.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat suwalski

Sidory, numery: od 23 do 32

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

Filipów, ul. Fabryczna numery: od 12 do 14, Filipów Trzeci, 1

28.02 od godz. 8:00 do 11:00

powiat sejneński

Nowiniki, Dziedziule, Żwikiele, Pełele, 1, Ogórki, 13, Wojtokiemie, 28, 32

8.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat łomżyński

Górki-Szewkowo, bud nr 5, 14, 16, 20, 22, 24, 26; gm. Piątnica

28.02 od godz. 8:00 do 13:00

Stary Drożęcin, bud nr 1, 2, 2a, 2g, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 34, b/nr; gm. Piątnica

28.02 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grajewski

Rakowo, bud od nr 1 do 26, Wólka, bud od nr 1 do 14, Hydrofornia, Zacieczki, bud od nr 2 do 24; gm. Szczuczyn

28.02 od godz. 8:00 do 18:00