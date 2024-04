Czarny rynek, papierosy bez akcyzy, pirackie kasety i mierzenie jeansów na kartonie. Podlaskie bazary 15 lat temu dd

Kiedyś, zanim handel przeniósł się do galerii handlowych, a następnie do internetu, bazary były najpopularniejszym miejscem, które odwiedzali klienci. Na bazarze można było kupić wszystko: od warzyw, przez ubrania, dywany aż po nielegalny alkohol i papierosy. Kto nie pamięta np. mierzenia jeansów na świeżym powietrzu, stojąc na kartanach i pokrzykującej mamy: "dobre"? Bazary miały niepowtarzalną atmosferę, której próżno szukać w nowoczesnych placówkach handlowych. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało...