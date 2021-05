Co czwarty PIT w województwie podlaskim został złożony bez udziału podatnika

Nowe 500 plus: 22.04.2021. Złóż wniosek, by dalej dostawać pieniądze. Online a teraz również osobiście - terminy

Teraz można już składać nowe wnioski o 500 plus drogą tradycyjną - to dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu albo wolą działać tradycyjnie. W sześć tygodni rodzice i opiekunowie złożyli drogą elektroniczną prawie 3 mln wniosków o kontynuację wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500 plus. Od 1 kwietnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną - a złożyć je trzeba by dalej dostawać świadczenie. Opóźnienie w złożeniu nowego wniosku będzie równoznaczne z brakiem wypłaty za spóźnione miesiące.