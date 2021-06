Cmentarz Farny w Białymstoku. Ktoś przesunął grób rodzinny. Administrator: Na innych cmentarzach bezimienne groby są wywalane

Pani Wiesława regularnie odwiedzała groby swoich rodziców i rodziców jej babci pochowanych na Cmentarzu Farnym. Składała tam kwiaty i zapalała znicze. Od niedawna nie może już kontynuować tych spacerów, ponieważ ma już ponad 70 lat i chodzi o kulach. Kiedy na Wielkanoc przyjechała do niej rodzina, odkryła, że jeden ze starych grobów został przesunięty, po to by zrobić miejsce dla czyjegoś pomnika.

- O wszystkim powiedziała mi moja siostra. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie wiem, jak tak można zrobić. Od wieków były tam znicze i kwiaty. To, ze nie ma tabliczki to nie znaczy, że tam nie jest pochowany człowiek. Aż ciężko mi o tym mówić - opowiada oburzona pani Wiesława.

- Jest to problem istniejący od wielu, wielu lat na Cmentarzu Farnym. Nazwijmy to nawarstwieniem się pewnego rodzaju zaniedbań. Trudno tutaj wskazać jednego, jedynego winnego. Czy jest to zaniedbanie administracji cmentarza czy też nie do końca ciągle wyjaśnionej roli konserwatora zabytków co do tego miejsca. Cmentarz w starej części jest praktycznie zamknięty i tam nie powinno być już nowych pochówków, jednak one są nadal robione - wyjaśnia historyk.